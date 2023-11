È stata discussa oggi in commissione Cultura del Comune la proposta di intitolare una borsa di studio alla memoria di Gianluca Vialli. L’Amministrazione Comunale, da sempre sensibile al riconoscimento di particolari meriti di cittadini cremonesi e all’istituzione di premi per il riconoscimento dell’impegno e delle capacità di studenti particolarmente meritevoli, ha dato avvio alle procedure amministrative necessarie all’istituzione del premio entro il 2023 affinché si proceda all’assegnazione annuale della borsa di studio a partire dall’anno 2024.

Come previsto dalle decisioni del Consiglio Comunale è stata sentita la famiglia Vialli che si è espressa a favore dell’iniziativa che sarà finanziata dal Comune di Cremona. Il regolamento del premio elaborato dall’amministrazione prevede che sia assegnata annualmente una somma in denaro allo studente “atleta di alto livello” che abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore con la miglior votazione in una scuola della città di Cremona nell’ultimo anno scolastico. Il premio assegnato per l’anno 2024 sarà di 500 euro.

© Riproduzione riservata