Nell’ambito delle attività finalizzate a migliorare la raccolta differenziata cittadina, a partire dall’ultimo fine settimana di novembre verrà introdotto un nuovo servizio per la raccolta degli oggetti in plastica, ovvero dei materiali che non sono imballaggi e che non devono essere buttati nel sacco o contenitore giallo della plastica.

“Una nuova iniziativa del Comune di Cremona che si affianca agli altri servizi già avviati per favorire il corretto conferimento dei rifiuti ed il rispetto dell’ambiente. Grazie alla collaborazione fondamentale dei cittadini, che ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione, i risultati sin qui conseguiti sono molto positivi in termini di quantità di rifiuto differenziato raccolto, ora occorre compiere un ulteriore passo per migliorare la qualità dei rifiuti in plastica conferiti alla raccolta. La raccolta itinerante nei quartieri della città che sarà avviata ha proprio lo scopo di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di identificare e differenziare i rifiuti di plastica che non sono imballaggi e facilitare il loro conferimento”, dichiara al riguardo Maurizio Manzi, assessore con delega alla Gestione integrata dei rifiuti urbani.

Nella raccolta differenziata della plastica possono essere buttati solo gli imballaggi come bottiglie, flaconi per detergenti e detersivi, vasetti (es. yogurt), vaschette, contenitori in polistirolo, pellicole e film di imballaggio, sacchi e sacchetti. I rifiuti di plastica che non sono imballaggi, invece, devono essere buttati:

– nel secco indifferenziato se di piccole dimensioni (per esempio rasoi usa e getta, spazzolini, guanti monouso, posate di plastica, custodie di cd e dvd, palle, righelli, giocattoli, penne e pennarelli, piccoli utensili da cucina come colini, mestoli, dosatori ecc.)

– presso la piattaforma di San Rocco se di medie e grandi dimensioni (mobiletti, tavoli e sedie di plastica, bacinelle, vasi, canne per l’irrigazione, strumenti musicali, innaffiatoi, giocattoli, insalatiere, scolapasta, palloni ecc.).

Per facilitare il conferimento dei rifiuti che non possono essere buttati nel sacco o contenitore giallo della plastica, l’Amministrazione comunale e Linea Gestioni hanno deciso di attivare un nuovo servizio dedicato ai cittadini: sarà infatti possibile portare i rifiuti cosiddetti di ‘plastica dura’ (non da imballaggio) presso l’Ecocar, postazione mobile che viene posizionata una volta al mese a rotazione nei quartieri della città, già utilizzata per la raccolta dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Pertanto, all’Ecocar potranno essere portati oltre ai RAEE (computer, stampanti, telefoni, ferri da stiro, asciugacapelli, rasoi elettrici, lampade, forni a microonde, ecc..) anche i rifiuti di plastica dura.

Il prossimo appuntamento con l’Ecocar è sabato 25 novembre dalle ore 8 alle 13:30 in piazza Aldo Moro (quartiere Cambonino). Alla postazione possono recarsi tutti i cittadini, indipendentemente dalla zona di residenza, in base alle proprie esigenze logistiche e disponibilità. Si ricorda che all’Ecocar non possono essere portati i rifiuti ingombranti (mobili, tavoli, sedie, lavatrici, frigoriferi, condizionatori ecc.) per i quali è attivo il servizio di ritiro gratuito da prenotare chiamando il numero verde 800 173803 o utilizzando i moduli presenti sull’app rifiutiAMO e sul sito www.linea-gestioni.it.

