Ue, Urso “Sugli imballaggi l’Italia faccia squadra”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sulle nuove norme sul packaging è necessario che l’Italia faccia squadra, per non pregiudicare la sua competitività”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in trasferta a Strasburgo per incontrare le delegazioni degli eurodeputati in vista del primo voto del Parlamento Ue riunito in sessione plenaria a Strasburgo sui nuovi obiettivi di riduzione degli imballaggi a livello europeo.

xf4/sat/gsl