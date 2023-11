Partito da qualche giorno, torna anche quest’anno il concorso “Disegna il tuo Natale”. Quest’edizione è riservata solo per i bambini/e che frequentano le scuole primarie, ma con una novità importante che sarà quella di premiare tutti i partecipanti. L’iscrizione è gratuita e si può fare direttamente online sulla pagina

dedicata del sito: www.bigenitori.it Tutti i disegni dovranno essere fatti su un foglio d’album A4 e consegnati entro il 9 dicembre. Come da tradizione la premiazione finale sarà qualche giorno prima di Natale. Per tutte le informazioni potete chiamare il numero 388.1999687 o scrivere email a: eventi@bigenitori.it

