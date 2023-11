E’ ancora in corso un intervento da parte dei vigili del fuoco di Cremona a Soncino su un incidente che ha coinvolto due persone all’alba di mercoledì mattina, un giovane di 29 anni e un 56 enne. I soccorsi sono arrivati in codice giallo. Così come i vigili del fuoco sono stati impegnati, anche su un incidente stradale in via Giuseppina zona Cella Dati. Alle 20 circa di martedì sera poi sempre gli uomini del comando di via Nazaro Sauro sono intervenuti a Pizzighettone per un incidente (un’auto è finita contro a un ostacolo) che ha coinvolto un giovane di 37 anni. Anche per lui ferite lievi

