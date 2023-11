PAVIA (ITALPRESS) – Durante un evento al Castello di Torrazzetta (PV), Colline e Oltre, società fondata da Intesa Sanpaolo e Fondazione Banca del Monte di Lombardia, per la promozione e valorizzazione dell’Oltrepò Pavese ha annunciato l’ingresso di Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore e spiegato i progetti per i prossimi due anni per il territorio dell’Oltrepò.

