In via Capra Plasio, a Cremona, proprio di fronte all’ingresso della scuola Capra Plasio, da mesi la strada è dissestata perché si sono sollevati alcuni grossi sanpietrini che caratterizzano il manto stradale. Alcune pietre, sollevate dalle macchine che passano su questa buca, sono “schizzate” contro l’edificio dal lato opposto della scuola. I residenti, che avrebbero segnalato al comune il problema, sono preoccupati anche perché non sarebbe in sicurezza l’entrata e l’uscita dei bambini della scuola, nonché l’incolumità dei passanti. In effetti i sassi, che si trovano ancora sul marciapiede, sono pesanti e grossi e potrebbero ferire una persona, se colpita. E i residenti chiedono a gran voce l’intervento di chi di dovere per la riparazione, per la sicurezza di tutti. fb

