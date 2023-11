Quando la presunta stalker è una donna. E’ il caso discusso nell’aula del tribunale di Cremona che vede una ex moglie, 59enne residente a Crema, sul banco degli imputati. Con il marito, la donna gestiva un locale, ma dopo la separazioni, lui l’aveva estromessa dalla società come amministratrice. Da quel momento, lei avrebbe cominciato a mettere in atto comportamenti persecutori nei confronti dell’ex coniuge.

Il 20 gennaio del 2022 aveva minacciato di speronarlo con la macchina e lo aveva seguito in automobile compiendo una serie di manovre intimidatorie, come accelerare repentinamente per poi frenare bruscamente a pochi centimetri dal paraurti posteriore della vettura di lui, oppure tentare il sorpasso per riuscire a bloccarlo. Sempre secondo l’accusa, il 7 febbraio lei aveva imboccato contromano la corsia di uscita di un fast food per impedirgli di uscire con la macchina, ostruendogli il passaggio; il 3 marzo si era posizionata davanti all’auto dell’ex marito, impedendogli di lasciare il parcheggio; il 10 marzo lo aveva seguito di nuovo di nuovo in macchina, tenendo una condotta di guida pericolosa e restandogli per lunghi tratti a brevissima distanza dal paraurti posteriore, minacciando di tamponarlo; il 9 aprile si era presentata in un ristorante di Cremona dove lui era a cena con degli amici, scaraventandogli addosso con violenza un vassoio pieno di cibo, urlando frasi e parole offensive verso l’ex coniuge. “Sei con le puttane”, “Vai a puttane”, riferendosi ad alcune donne, mogli di amici sedute al tavolo.

Lui è difeso dall’avvocato Alberto Zucchetti.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata