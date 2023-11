Ponte sullo Stretto, Salini “Ce la stiamo mettendo tutta”

BELPASSO (CATANIA) (ITALPRESS) – “Ce la stiamo mettendo tutta. Tutto quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto, lo stiamo facendo insieme con il ministero, Rfi ed Anas, quindi stiamo combattendo tutti insieme per questo grande successo che non è solo unire la Sicilia con il resto dell’Italia e con l’Europa, ma soprattutto far sì che ci sia la possibilità di fare una grande infrastruttura che tutto il mondo ci invidia”. Così l’amministratore delegato di Webuild Pietro Salini, parlando con i giornalisti a Belpasso, nel Catanese, risponde alle domande sul Ponte sullo Stretto.

