MILANO (ITALPRESS) – Nell’ambito del welfare aziendale, il 2024 potrà essere l’anno della ripartenza per i fringe benefit, con conseguenze positive per l’economia. Ne ha parlato Fabrizio Ruggiero, direttore generale e amministratore delegato di Edenred Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

