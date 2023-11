Tempo di congressi nella politica cremonese. La prima forza politica a rinnovare il proprio assetto organizzativo che determinerà la linea politica nella prossima campagna elettorale, è il Partito Democratico che domani 25 novembre eleggerà segretario e direzione cittadina.

Ma domani sarà anche l’ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla segreteria provinciale di Fratelli d’Italia, il primo partito alle ultime elezioni regionali a Cremona, un primato che porta con sé l’onore e l’onere della scelta del candidato sindaco all’interno della coalizione di centrodestra.

Al momento non è ancora chiaro se si candideranno sia Stefano Foggetti che Marcello Ventura, da tempo antagonisti, o se si arriverà a una candidatura unitaria; le votazioni (1100 gli iscritti all’ultimo tesseramento ormai concluso, poco meno del doppio degli iscritti precedenti) si terranno poi il 2 dicembre a teatro Monteverdi: al mattino il dibattimento, al pomeriggio le votazioni.

Anche la segreteria cittadina è ancora commissariata, dopo l’uscita di scena dell’ultimo segretario, Luca Grignani e non è ancora stata fissata la data per un suo rinnovo.

