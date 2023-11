E’ partita l’edizione 2023-2024 di “Giocare gli Sport per Apprendere”, presentata in Spazio Comune.

Si tratta di un progetto innovativo ed unico nel suo genere che mira a promuovere l’attività motoria nelle scuole primarie e dell’infanzia e le cui attività prenderanno il via lunedì 20 novembre. Nato nel 2016, ideato e redatto dallo Staff Tecnico del CONI Provinciale, riesce fin da subito a coinvolgere, in una collaborazione virtuosa, il Comune di Cremona, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, tutti gli Istituti Comprensivi della città e diverse realtà sportive. Anche a seguito di nuovi equilibri istituzionali a livello nazionale, l’Assessorato allo Sport, in stretta collaborazione col Panathlon Club Cremona, assume oggi il ruolo di capofila del progetto, in un importante lavoro di rete che vede protagonisti l’associazionismo sportivo, il mondo scolastico e l’Amministrazione comunale.

Gli obiettivi del progetto sono promuovere l’attività motoria nella fascia di età tra i 5 ed i 9 anni, favorire lo sviluppo psico-fisico, diffondere i principi di uguaglianza, inclusione, non discriminazione, fair play, promuovere lo sviluppo dell’aspetto relazionale ed implementare le competenze dei docenti curricolari attraverso l’interazione con gli istruttori sportivi.

Coinvolge 12 realtà sportive del territorio (C.S.I. Comitato Territoriale di Cremona, UISP Comitato Territoriale di Cremona con A.S.D. Il Cerchio Sport, A.S.D. Dinamo Zaist, A.S.D. Sansebasket, A.S.D. Vanoli Young, A.S.D. Artistica Gymnica, A.S.D. Accademia Scherma Cremona, S.S.D. Minervium Academy, A.S.D. Atletica Arvedi, A.S.D. Kodokan Cremona e Canottieri “Leonida Bissolati”), 34 classi dalla 1^ alla 3^ delle scuole primarie dei cinque Istituti Comprensivi della città e, grazie alla positiva collaborazione tra Settore Sport e Settore Politiche Educative del Comune di Cremona, 11 sezioni “Grandi” delle scuole per l’infanzia comunali per un totale di oltre 1.000 tra bambine e bambini.

Nel corso dell’anno scolastico i giovani studenti avranno la possibilità di sperimentare per un’ora a settimana, durante l’orario curricolare, per un totale di 20 ore, diverse discipline sportive: pallacanestro, calcio, ginnastica artistica, judo, ginnastica ritmica, pallavolo, scherma, atletica leggera, tennis, nuoto, canoa e canottaggio. Tutto questo è risultato possibile dal coordinamento tecnico del Panathlon Club Cremona ma in particolare dalla sensibilità dell’Amministrazione Comunale rispetto agli obiettivi educativi del progetto manifestata anche attraverso la copertura economica dell’intero progetto.

© Riproduzione riservata