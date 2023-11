La Fiat Topolino incontra Micky Mouse

ROMA (ITALPRESS) – Prodotta dal 1936 al 1955, la Fiat Topolino è stata la prima vettura italiana a larga diffusione. Da qualche mese il nome ma anche lo spirito, sono stati riesumati da Stellantis per il suo primo quadricicli elettrico. Parallela a questa lunga storia, è la centenaria avventura della Disney, la “mamma” di Topolino, che nel mondo è conosciuto come Mickey Mouse. Ora queste due icone si incontrano, grazie a cinque Fiat Topolino a cui è stata aggiunta una “seconda pelle” con le immagini dei personaggi Disney attorno a quattro temi: historical, modern, street, e abstract. Dalla prima apparizione di Topolino nel cortometraggio “Steamboat Willie”, a un gioco con le iniziali di Mickey Mouse, ai cambi del brand Disney e infine un’opera in style contemporaneo e street. La quinta vettura invece è frutto di una collaborazione speciale con l’artista Disney Cavazzano. Questi pezzi unici saranno esposti in una mostra alla Pinacoteca Agnelli sulla rampa Nord del Lingotto. Un’esposizione all’insegna della creatività e della cultura popolare.

tvi/gtr