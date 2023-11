Ennesimo scossone al consiglio comunale di Cremona: dopo le dimissioni di Gazzina a inizio 2023 e di Marcello Ventura – lui per la difficoltà di mantenere un doppio incarico – poche settimane fa, nella giornata di venerdì si è presentata agli uffici del Consiglio Comunale la Consigliera del Gruppo Consiliare “Gruppo Misto” Livia Bencivenga per rassegnare le sue dimissioni dalla carica per motivi personali.

Al suo posto è chiamata a sedere nel Salone dei Quadri la prima tra i candidati non eletti nella lista del Partito Democratico, Simona Frassi, la quale ha dichiarato di voler aderire al Gruppo Consiliare del “Partito Democratico” che avrà così 14 Consiglieri. La formale surroga avverrà con le stesse forme con le quali si è proceduto in occasione delle dimissioni del Consigliere Marcello Ventura.

“Ringraziamo la consigliera Livia Bencivenga per l’impegno profuso in questi anni di Consiglio, siamo certi che Simona Frassi saprà prestare la propria competenza e la propria passione civica a beneficio della cittadinanza cremonese” dichiara il Presidente del Consiglio Paolo Carletti.

