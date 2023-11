Nella giornata di venerdì 24 novembre 2023, Circolo Atlante Cremona ha effettuato il trasporto e la consegna dei libri che sono stati donati, negli scorsi mesi dai cittadini cremonesi, per sopperire alla drammatica perdita di numerosi volumi della Biblioteca Comunale Manfrediana di Faenza a seguito dell’alluvione.

Fin da subito, nell’animo dei volontari dell’associazione cremonese, attiva nella tutela dei beni culturali, era emersa la volontà di mettersi al lavoro per porre rimedio ai danni causati dall’allagamento della sezione ragazzi della biblioteca faentina; la richiesta di supporto per la raccolta di volumi, organizzata dall’Istituto D. Manin di Cremona, è stata accolta tempestivamente e con gran entusiasmo!

“L’invito alla donazione di libri per ragazzi non è stato disatteso, dal momento che si è verificata una altissima affluenza, denotando come sempre il buon cuore della cittadinanza cremonese”, come sottolinea, il Presidente di Circolo Atlante, Fabio Rapuzzi e che spiega poi “i nostri volontari hanno lavorato per mesi, catalogando oltre 2700 volumi, per un totale di 70 scatole; per dare un’idea pratica, parliamo di un furgone riempito fino all’orlo”.

Così, dopo aver supportato, per quasi due mesi, la minuziosa catalogazione e verifica dei volumi donati, in sinergia con il Liceo Manin e la biblioteca di Faenza, che ha verificato l’effettiva necessità dei libri raccolti, nella serata di giovedì i volontari hanno proceduto alle ultime verifiche, al carico del furgone per la tanto attesa consegna.

I tre volontari, che sono partiti all’alba per raggiungere la città emiliana, hanno dichiarato che “sia la fase di carico del furgone, sia la consegna sono stati momenti particolarmente toccanti ed emozionanti; ci hanno permesso di constatare la buona riuscita di mesi di lavoro, al fine di supportare le popolazioni colpite dalla calamità e, soprattutto, di permettere ai ragazzi del territorio di riprendere il piacere della lettura e di frequentare quel luogo così affascinante e colmo di conoscenza e cultura”.

Proseguono, sottolineando quanto “è stato toccante visitare i luoghi in cui, a maggio, si è consumata l’emergenza e che ha visto alcuni dei nostri volontari impiegati per aiutare la città a risollevarsi”.

Il momento della consegna, oltre a testimoniare la grandissima generosità dei cremonesi, ha messo alla prova, pienamente superata, le capacità logistiche ed organizzative dell’associazione Circolo Atlante, che da oltre vent’anni lavora sul territorio nel settore della tutela dei beni culturali.

