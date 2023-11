“Piano dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione in Ats Val Padana: dalla diagnosi alla presa in carico”: questo il titolo del convegno organizzato dall’Ats della Val Padana, che si svolgerà lunedì 27 novembre presso la Sala Maffei della Camera di Commercio di Cremona, a partire dalle ore 9.

Il Convegno, programmato all’interno del Piano Locale di Ats a contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (Dna), è principalmente rivolto ai professionisti sanitari e sociosanitari del territorio, ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta (vedi programma allegato).

L’evento vuole rappresentare non solo un momento di approfondimento dei Dna e del loro trattamento – avvalendosi della partecipazione di esperti del settore – ma anche un’occasione per condividere obiettivi e azioni di informazione, formazione e presa in carico programmate da Ats e dalle Asst, in raccordo con le Associazioni del territorio, nell’ambito del Piano Locale stesso.

Per ulteriori approfondimenti si segnala la pagina del sito https://www.ats-valpadana.it/piano-locale-di-contrasto-ai-disturbi-della-nutrizione-e-dell-alimentazione.

