È un luogo di studio e ricerca per chi frequenta l’ateneo, ma su richiesta è accessibile per consultazione anche alla cittadinanza: è la biblioteca del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia sede di Cremona, situata a Palazzo Raimondi. Sono diversi i fondi speciali disponibili nella struttura, che annovera anche una sala partiture e opere di notevole interesse musicologico, come sottolinea Luca Benedetti, neolaureato alla Magistrale in Musicologia che presta servizio quale bibliotecario da quando era studente, affascinato dalla potenzialità della struttura.

Servizio di Federica Priori

