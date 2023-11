Si vota fino alle 17 oggi 25 novembre, per il rinnovo della segreteria cittadina del Partito Democratico, nella sede di via Ippocastani. Circa 200 gli iscritti in città, e a metà mattina si è registrata una buona affluenza. Candidato unitario che dovrà tenere insieme le varie sensibilità del partito, è Roberto Galletti.

Un voto importante perchè dalla segreteria che uscirà da queste consultazioni dipenderanno contenuti e toni della campagna elettorale per le amministrative (e le Europee) che si aprirà subito dopo.

Come ha detto il segretario provinciale Vittore Soldo: “Da qui si riparte per fare in modo che il Partito Democratico recuperi quello spirito che ha saputo dare rappresentanza ad una larga fascia di popolazione italiana che vedono la propria sicurezza sociale messa in crisi, che ha saputo dare e che sappia ritornare a dare soluzioni ai vecchi e ai nuovi problemi degli italiani che lavorano, studiano e si impegnano per un Paese giusto e inclusivo. Per raggiungere questo obiettivo è auspicabile, oggi, muoversi verso la sperimentazione di forme nuove di partecipazione in grado di valorizzare ed incrementare il nostro grande patrimonio umano. Per queste ragioni è importante il ritorno alla partecipazione attiva”.

“Insieme a Roberto Galletti, alla squadra che creerà dopo la sua elezione e a tutti i coordinatori dei circondari, saremo impegnati su diversi fronti dalla rigenerazione della coalizione di centrosinistra che comprende la scelta del prossimo candidato sindaco fino alla formulazione di un programma coerente ed innovativo con l’obiettivo di non consegnare alla destra l’amministrazione della città.

“Per fare questo dobbiamo lavorare da subito insieme per fare in modo che il nostro partito sia visto come elemento portatore di innovazione e apertura al cambiamento che la tecnologia e le nuove istanze sociali ci sottopongono.

“Insieme ai nuovi dirigenti del PD cremonese – ha aggiunto Soldo – sarò impegnato a facilitare la collaborazione tra i diversi livelli del Partito Democratico in provincia e a promuovere un ricambio che sia frutto di un abbraccio ed una collaborazione transgenerazionale tra chi, oggi, si affaccia alla vita di partito e alla politica attiva e chi ha rappresentato le nostre istanze nelle istituzioni nel recente passato”. gbiagi

