La veglia dei giovani si è conclusa ieri sera, sabato 25 novembre, la veglia diocesana dei giovani con l’intenso momento di Adorazione e preghiera in Cattedrale, guidata dal Vescovo Antonio Napolioni.

L’evento, organizzato dalla Pastorale giovanile della Diocesi sulla scia del messaggio di Papa Francesco per XXXVIII Giornata mondiale della gioventù “Lieti nella speranza”, si è svolta in forma itinerante per le strade della città.

“Proprio adesso – fanno sapere dalla Diocesi di Cremona -, in un tempo continuamente segnato da notizie e immagini di devastazione e di morte, la nostra speranza, fondata in Cristo e nella sua croce portata per noi e con noi, è capace, nonostante tutto, di farci lieti. Proprio adesso è urgente annunciare la speranza che sostiene nella fatica e nel dolore, ma è anche capace di motivare l’impegno e il coraggio di cambiare in meglio noi stessi e il mondo in cui viviamo”.

© Riproduzione riservata