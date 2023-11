Ladri scatenati in centro storico a Cremona nelle ultime settimane: i malviventi hanno preso di mira diversi negozi, forzando le porte d’ingresso e impossessandosi dei contanti custoditi nel registratore di cassa. Così come è accaduto alla panetteria Bonseri: “Sono entrati durante la notte, forzando la porta d’ingresso, e hanno strappato il cassetto che c’è sotto la cassa” racconta la titolare. “E’ successo per due sere in una settimana, sia nella notte tra domenica e lunedì, sia in quella tra giovedì e venerdì. Fortunatamente non lasciamo soldi in cassa e hanno portato via poco, ma è una brutta sensazione sapere di essere curati da malviventi che poi entrano nel tuo negozio”.

A questo proposito i commercianti, sebbene grati alle forze dell’ordine per il loro pronto intervento in caso di necessità, esprimono grande preoccupazione.

“Siamo preoccupati dal fatto di essere isolati: non c’è vigilanza notturna, è assurdo ch i malviventi possano agire indisturbati” sottolinea Lucia Giordano, titolare del negozio Laura C. e della Bottega di Stradivari, che aveva subito furti alcuni anni fa. “Memore di quanto mi è accaduto a suo tempo, sono solidale con gli altri negozianti colpiti in queste settimane. Non abbiamo tutela e sicurezza”.

Proprio per questo, da parte di chi lavora nei pubblici esercizi del centro arriva un appello, direttamente al prefetto: “Sto sentendo i colleghi commercianti perché vogliamo sensibilizzare sull’argomento, scrivendo una lettera al prefetto, con l’aiuto delle nostre associazioni di categoria. Abbiamo bisogno di ronde, di tutela, di sicurezza. Di un’azione di controllo capillare. Non possiamo stare nei negozi la notte a fare la guardia” conclude Giordano.

