Appalti irregolari, arrestati i vertici di Asm Pavia

PAVIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Pavia sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone per reati contro la pubblica amministrazione. Le Fiamme gialle hanno arrestato il Presidente ed il Direttore Generale di Asm Pavia oltre che un professionista – progettista di alcune delle commesse pubbliche oggetto dell’indagine – ed il Rup del Comune di San Genesio e Uniti. Sono in corso circa 40 perquisizioni ed acquisizioni documentali sia presso persone giuridiche (enti pubblici, studi professionali e società) sia persone fisiche (pubblici ufficiali, legali rappresentanti di società, professionisti). L’attività ha preso avvio all’inizio del corrente anno, approfondendo notizie in merito a possibili reati in corso all’interno della società multiservizio Asm Pavia e si è estesa alla verifica della regolarità di svariate procedure di affidamento da opera di diverse amministrazioni pavesi. Le indagini hanno finora permesso di accertare l’indebita percezione, da parte di alcuni degli indagati, di denaro pubblico, destinato a fini privati, nonché numerose anomalie e irregolarità commesse nell’assegnazione di lavori e appalti per conto delle amministrazioni, utilizzando anche i fondi provenienti dal Pnrr. Al momento risultano iscritte nel registro degli indagati sedici persone, tra cui soggetti investiti di qualifiche pubbliche ed esponenti politici. vbo/gtr

