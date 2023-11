Giunge al terzo appuntamento la rassegna “archi per la poesia” organizzata dall’ensemble Alma Libera. lunedì 4 dicembre alle ore 19, presso il San Paolo Caffe (piazza San Paolo), si potranno ascoltare le migliori poesie di Mario Benedetti ( 1920-2001) poliedrico autore uruguaiano.

Nato nei pressi di Montevideo, dove si trasferì presto, Benedetti fu non solo uno dei più grandi poeti latinoamericani del XX secolo (ne sono prova i numerosi riconoscimenti letterari internazionali) ma anche autore di testi per il teatro e il cinema, di romanzi e racconti.

Giornalista e diplomatico Benedetti fu mandato in esilio nel 1973 per essersi opposto al regime militare che in quegli anni opprimeva il suo paese. Rientrato in patria nel 1985 fu insignito della “fiamma d’oro” da Amnesty International nel 1978. Grande amico di Pablo Neruda rivolse la sua poesia ai grandi temi dell’esistenza umana e la sua poetica sembra sempre spronare alla ricerca del bene comune.

Le liriche saranno interpretate da Giovanni Uggeri accompagnato dalle musiche create da Anna Bartolomei alla viola ingresso libero.

