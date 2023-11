Sono ancora due i candidati alla segreteria provinciale di Fratelli d’Italia: la ricerca di un accordo tra Marcello Ventura e Stefano Foggetti entro sabato prossimo, quando si andrà al voto, a teatro Monteverdi, non è al momento andata a buon fine.

Da una parte Foggetti, segretario provinciale uscente, che fa riferimento alla corrente di Carlo Fidanza; dall’altra il consigliere regionale e per tre mandati consigliere comunale nel capoluogo Marcello Ventura: la sua candidatura alle Regionali era stata sostenuta da Mario Mantovani, uno degli uomini forti di FDI in Regione.

Il congresso di sabato vedrà al mattino la fase dibattimentale, con la presentazione delle candidatture e successivamente il voto: una candidtura unitaria, ancora possibile, sarebbe auspicabile per dare autorevolezza al partito di maggioranza all’interno del centrodestra in vista delle amministrative 2024. Il segretario / coordinatore che risulterà eletto avrà il compito di riorganizzare un partito cresciuto enormemente nell’ultimo anno, passo essenziale per affrontare i rinnovi delle 87 amministrazioni comunali cremonesi. Sarà affiancato da un direttivo scelto tra gli iscritti. Andranno riorganizzati anche i Dipartimenti che a livello provinciale si occupano delle varie tematiche, dall’ambiente, ai diritti.

Lo scenario regionale nel frattempo è mutato: Daniela Santanchè non è più coordinatore regionale, al suo posto Giorgia Meloni ha nominato Carlo Maccari, classe 1965, deputato mantovano, con una lunga esperienza politica e amministrativa, prima come sindaco di Guidizzolo, poi come consigliere e assessore in Regione. Il nome di Maccari era cominciato a circolare subito dopo la rinuncia della Santanchè e ieri sera c’è stata un’accelerazione dopo che il partito a Roma, alla presenza dello stesso Maccari, aveva affrontato il tema dei tanti congressi provinciali che si devono tenere in tutta Italia, Cremona compresa.

