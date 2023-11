Sarà l’Associazione Industriali di Cremona ad ospitare la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio e di un premio di laurea del Campus di Cremona del Politecnico di Milano. Un forte segnale del legame instaurato dall’Ateneo con il territorio, e quindi con gli enti, le istituzioni e le aziende presenti nella Provincia di Cremona. Appuntamento il primo dicembre alle ore 17 in piazza Cadorna, 6.

Anche per l’anno accademico 2023/2024 l’Associazione Cremonese Studi Universitari (ACSU) ha confermato il suo sostegno al merito e all’impegno profuso da giovani universitari, come fatto in tutti questi ultimi anni, partecipando al finanziamento dei Percorsi di Eccellenza. Oltre ad ACSU anche quest’anno Fondazione Next Generation 3C Ets e A2A Spa hanno creduto in questa iniziativa ed hanno deciso di sostenerla finanziando borse di studio da 5.000 €. Gli assegnatari di questo premio potranno usufruire di ulteriori opportunità: prima fra tutte la possibilità di svolgere ogni estate un tirocinio in azienda.

Nelle precedenti 15 edizioni sono stati attivati un totale di 142 tirocini estivi, traguardo raggiunto grazie al supporto di 77 aziende, in alcuni casi diventate finanziatrici dei Percorsi, che ne hanno condiviso gli obiettivi e hanno scelto di ospitare gli assegnatari nel periodo estivo per attivare una proficua collaborazione che per alcuni di loro è proseguita anche dopo la laurea.

Durante la cerimonia verrà consegnato anche il Premio di Laurea “Federico Minelli”, primo premio dedicato a laureati in Ingegneria Informatica presso il Polo di Cremona del Politecnico di Milano.

Questo riconoscimento nasce dalla volontà della famiglia Minelli di onorare la memoria di Federico, studente del Politecnico di Milano Polo di Cremona, prematuramente scomparso all’età di 21 anni, e di mantenere vivo il suo ricordo attraverso un premio di laurea di 1.500,00 Euro.

Riservate invece alle matricole delle Lauree Magistrali in Agricultural Engineering e in Music and Acoustic Engineering sei borse di studio da 2.000 € ciascuna.

L’obiettivo di questi riconoscimenti è premiare il merito di chi decide di continuare gli studi, intraprendendo un percorso che si focalizza sull’acustica musicale, per diventare un Ingegnere Acustico, cioè un esperto dei sistemi vibranti e risonanti, progettista di sistemi per la produzione, la modifica, la manipolazione e la fruizione di campi acustici e di chi decide di diventare un Ingegnere dell’Agricoltura, cioè progettista e gestore di sistemi produttivi agricoli e agroindustriali sostenibili a livello economico, ambientale e sociale.

Interverranno:

Enrico Mainardi, Presidente di Fondazione Next Generation 3C Ets.

Stefania Patronelli, R&D Project Manager A2A Spa.

Gianni Ferretti, Prorettore del Polo di Cremona del Politecnico di Milano.

Maura Ruggeri, Assessore all’Istruzione e alle Risorse Umane.

Filippo Renga, professore Politecnico e coordinatore dell’iniziativa.

Daria Vittoria Tagliasacchi, Associate Director in WTW ed ex assegnataria dei Percorsi di Eccellenza.

Genitori di Federico Minelli, che porteranno la loro testimonianza e spiegheranno le motivazioni che li hanno spinti a dare vita a questa importante iniziativa, scegliendo di aiutare laureati in Ingegneria Informatica particolarmente meritevoli, nel ricordo di Federico.

Alberto Bernardini, docente Politecnico.

Guido Giuseppe Pace, uno dei vincitori della borsa lo scorso anno accademico.

