Oggi pomeriggio Spiderman ha fatto visita alla Pediatria dell’Ospedale di Cremona. Non si tratta di un film, ma di un’iniziativa spontanea organizzata per portare un momento di leggerezza ai bambini ricoverati.

Dietro la maschera del supereroe si nasconde Alex Maniscalco, 49 anni, originario della Brianza e da sempre appassionato di supereroi. Dieci anni fa ha deciso di trasformare la sua passione per il cosplay in un hobby a fin di bene: oggi ha un’agenda fitta di appuntamenti in numerosi ospedali della Lombardia e di altre regioni italiane, dove nel tempo libero si reca in qualità di volontario, accolto dallo stupore dei piccoli degenti.

Così è successo anche a Cremona, dove il “supereroe” è stato accolto dall’équipe della Pediatria (diretta da Claudio Cavalli) e dalla coordinatrice Daniela Andrico, che l’ha accompagnato stanza per stanza e in pronto soccorso pediatrico. C’è chi l’ha abbracciato, chi gli ha dato il cinque, chi non credeva ai propri occhi.

«Perché lo faccio? – afferma il volontario – Non saprei dare una risposta precisa, ma vedere la gioia dei bambini che incontrano il loro supereroe preferito è fantastico…. Ciò che ricevo in cambio è più di ciò che porto a loro».

