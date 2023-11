E’ stata ricostituita a Cremona Aiga, Associazione italiana giovani avvocati, che si propone di tutelare i diritti dell’avvocatura, aiutarla a svilupparsi sempre di più, garantire ai praticanti e ai giovani avvocati un’idonea formazione professionale, favorire la specializzazione dei giovani avvocati e agevolare l’accesso alla professione forense. Aiga collabora con l’Ordine degli avvocati e con le tutte le associazioni costituite nel cremonese, e ha anche un risvolto politico, in quanto si fa portavoce attiva di proporre eventuali mozioni legislative nei confronti delle istituzioni.

Per ora il gruppo cremonese è costituito da 22 giovani avvocati ed è presieduto da Stefania Colombi, affiancata dalle colleghe Serena Manfredini, segretario, e da Anila Halili, tesoriere (presidente uscente era Luca Tonoli, che ha avuto il merito di fondare Aiga e di portarla a Cremona).

Oggi la presidente Colombi e la collega Manfredini hanno spiegato gli obiettivi della rinata associazione. “Ciò che ci proponiamo”, ha detto la presidente, “è non solo di dare apporto e tutela a quella che è la giovane avvocatura, ma anche di organizzare eventi formativi per gli avvocati e per tutta la cittadinanza”.

Il primo, importante appuntamento, è fissato per il 22 dicembre dalle 15 alle 18 nell’aula polifunzionale del Tribunale di Cremona con un convegno in tema di diritto agroalimentare, “con lo scopo di unire o rendere edotte quelle che sono le aziende agricole del territorio”. “Si parlerà”, hanno spiegato le responsabili di Aiga, “di contratti quadro e di compliance”, con riferimento alla conformità rispetto ad una normativa, uno standard o a delle best practice.

Sara Pizzorni

