Venerdì 1° dicembre, dalle 10 alle 12.30, si terrà presso l’aula magna del campus di Santa Monica dell’Università Cattolica a Cremona il convegno Il consumo di alimenti biologici e le relative certificazioni: fra innovazione scientifica e aspettative del consumatore.

L’appuntamento nasce dal progetto di ricerca “Omic technologies for consumer food engagement: innovazione nella tracciabilità degli alimenti biologici e fiducia del consumatore” – finanziato dall’Ateneo tra gli indirizzi di ricerca ad interesse strategico e che ha visto la collaborazione interdisciplinare di diverse facoltà e dipartimenti dell’Università Cattolica – volto ad indagare la percezione dei consumatori in merito all’idea dell’impiego delle tecnologie omiche a favore della tracciabilità e valutazione nutrizionale delle verdure e della frutta biologiche richiamando l’attenzione sulle principali implicazioni in termini di salute e sostenibilità di questo tipo di innovazioni.

