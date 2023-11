“Stiamo lavorando perché anche Cremona ottenga il Dea di secondo livello”: lo ha detto il governatore Attilio Fontana a margine della presentazione del nuovo ospedale di Cremona, ai microfoni di Cremona1 Tv. Gi uffici della direzione Welfare di Regione Lombardia sono al lavoro per la stesura della delibera per tale riconoscimento.

Questo riconoscimento, che prevede una serie di importanti servizi, potrà rafforzare la presenza dell’ospedale nel sistema socio-sanitario regionale. D’altro canto la nuova struttura sarà fondamentale nell’ottica di crescita dell’ospedale: se Cremona attualmente non è molto appetibile per i medici, come ha sottolineato il Governatore, “la nuova struttura sarà invece un importante punto di attrazione per nuove professionalità”.

Ma cosa significa essere classificarti Dea di II livello? L’ospedale con tale classificazione esegue tutti gli interventi previsti nell’ospedale sede di DEA di I livello ed è sede di discipline di riferimento per le reti delle patologie complesse; effettua oltre agli interventi previsti per il DEA di I livello, le funzioni di accettazione in emergenza- urgenza per il trattamento delle patologie acute ad elevata complessità, in particolare per quanto attiene alle alte specialità o alle specialità che fanno riferimento a centri regionali o sovra regionali (Centro ustioni, Centro trapianti, Unità spinali, Cardiochirurgia, Neurochirurgia). lb

© Riproduzione riservata