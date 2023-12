Ieri la presentazione del nuovo ospedale da parte di Mario Cucinella ha suscitato il plauso delle tante personalità presenti, tra cui il governatore della Lombardia, Attilio Fontana.

“Questo progetto mi è piaciuto molto”, ha detto nel suo intervento Fontana (di cui proponiamo un breve video). Come ha detto l’architetto molto meglio di me, io credo che ogni periodo storico debba lasciare anche dei segni, la dimostrazione di un passaggio, la dimostrazione che si può fare qualcosa di bello anche nel pubblico. Perchè non è detto che un’opera pubblica debba essere realizzata al più basso costo possibile, al contrario questa è la dimostrazione che si può avere una grandissima qualità tecnologica. Prima di tutto l’ospedale deve essere un luogo di cura, ma questo progetto dimostra che si può tenere insieme anche una parte di bellezza, perchè la bellezza aiuta, fa parte della cura, aiuta ad esere più sereni, ad affrontare meglio le difficolta di un percorso”.

“Io spero – ha concluso Fontana – che questo ospedale diventi un altro dei tanti simboli di bellezza che già esistono in questa città e che la gente che verrà a visitare Cremona vada a fare una passeggiatina anche in prossimità dell’ospedale”

E in merito agli altri progetti finalisti del concorso internazionale indetto dall’Asst: “Correggo l’architetto Cucinella – ha scherzato Fontana – Non siamo ‘quasi’ sempre, noi italiani siamo ‘sempre’ i migliori, su questo non ci sono dubbi”.

