Questa mattina nell’Aula Magna “M.Carutti” il progetto del Nuovo Ospedale di Cremona è stato presentato ai dipendenti dell’Asst di Cremona. A poche ore dalla cerimonia ufficiale che si è tenuta ieri sera nell’auditorium “G.Arvedi” de Museo del violino, lo staff dell’Unità Operativa Nuovo Ospedale diretto da Maurizio Bracchi e composto da Greta Cogorno, Elena Zanibelli, Valentina Araldi e Donato Trioni ha illustrato il progetto scelto, a cura dell’architetto Mario Cucinella (MCA Architects).

Come specificato dallo stesso architetto durante la premiazione del 30 novembre 2023, il team di Cucinella ha voluto proporre nuovo modello di tipologia ospedaliera, caratterizzato da una visione olistica della salute e del benessere della persona, in stretta connessione con i sistemi territoriali e la rete sanitaria assistenziale.

“Il progetto del nuovo ospedale si svilupperà insieme a chi fa parte di questa realtà e all’evoluzione dei percorsi di cura”, ha affermato il direttore generale dell’Asst di Cremona Giuseppe Rossi, che con il direttore sanitario Rosario Canino, il direttore socio-sanitario Paola Mosa e il direttore amministrativo Gianluca Bracchi ha condotto l’incontro. “La presentazione di oggi è pensata per tutti i dipendenti dell’Asst di Cremona: siamo all’inizio di un percorso innovativo, in cui ogni professionista che lavora in questo ospedale e sul territorio avrà un ruolo decisivo”.

