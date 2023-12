Domenica 3 dicembre ricorre la Giornata internazionale delle persone con disabilità istituita nel 1981 dall’Assemblea generale dell’ONU.

L’appuntamento offre l’opportunità per promuovere ulteriormente in diversi ambiti il diritto delle persone con disabilità ad una partecipazione piena ed attiva alla vita sociale, lavorativa, culturale e sportiva nella comunità.

La giornata costituisce un appuntamento importante per sensibilizzare sui temi della pari dignità e sulla necessità di abbattere ogni tipo di barriera per attuare i cambiamenti necessari al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità. Diverse le iniziative in programma in città e nel territorio.

2 dicembre 2023

Ore 16.00 – Chiesa Cristo Re – Cremona

Concerto Monti…in guerra

Coro PAULLI – Direttore Maestro Giorgio Scolari – In memoria dell’ing. Gianni Carutti

Fondazione Dopo di Noi Insieme ETS

3 dicembre 2023

Ore 16.00 – Teatro Monteverdi via Dante 149 – Cremona

Rassegna di sport e arti varie “Non ti scorda di me”

Testimonianza ed esibizioni acrobatiche di varie attività. Ospiti d’onore gli atleti paralimpici Daniele Signore e Andrea Devincenzi

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Cremona – Comune di Cremona

4 dicembre 2023

Ore 11.00 – piazza del Comune – Cremona

Consegna mezzo FIAT Doblò – Progetto Mobilità Garantita. Il mezzo sarà consegnato all’Associazione “La Città dell’Uomo”

In Sala Quadri consegna degli attestati agli sponsor (Comune e PMG Italia)

5 dicembre 2023

Ore 17.00 – Sala dei Quadri palazzo Comunale – (ingresso da piazza Stradivari, 7) –

Incontro pubblico: “Musei a Cremona e Fondazione Catarsini 1899: nuove forme di accessibilità”. A seguire, a SpazioComune Prof.ssa Elena Martinelli, Presidente della Fondazione Alfredo Catarsini 1899. “Cambiamo il punto di vista!” Progetto attuato nel Cammino ‘I luoghi di Catarsini’. Laboratorio esperienziale per ciechi e ipovedenti finalizzato alla riattivazione sensoriale su base motoria e alla reinterpretazione dell’immagine.

Fondazione Alfredo Catarsini 1899 – Comune di Cremona

8 dicembre 2023

Associazione Gianni e Massimiliano, un anno insieme

Ore 11.00 – Messa presso la Chiesa di S. Gioachino in Bosco ex Parmigiano

Ore 12.40 – Pranzo presso il ristorante “Golf Club” Cremona

Associazione Gianni e Massimiliano

Fino al 9 dicembre 2023 museo di Storia Naturale – Aula Didattica via Ugolani Dati 4 –

Vedere con le dita il senso della vita, Mostra di scultura di Felice Tagliaferri

martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 16.00

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Cremona – Comune di Cremona

14 dicembre 2023

Ore 10.30 – Sala del Consiglio Provinciale – Provincia di Cremona

corso Vittorio Emanuele II n. 17, Cremona

Calendario Fondazione Sospiro 2024

La pubblicazione, giunta ormai alla diciottesima uscita in edicola il giorno domenica 17

dicembre 2023.

