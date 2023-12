Nella terza giornata della 78esima edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona dove si riunisce il mondo della zootecnia e dove si sta facendo il punto della situazione per il settore, il Presidente di CremonaFiere Roberto Biloni ha accolto in visita il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

“La terra richiede giornalmente attenzione e cura. A partire dal lavoro che quotidianamente viene fatto da chi la terra la vive si può evincere la rilevanza che l’Italia ha acquisito non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo in questo comparto – ha detto Bignami. – La 78ª Edizione Fiere Zootecniche Internazionali si inserisce all’interno di questo quadro e, con le molte presenze che si stanno registrando durante questo evento, è bello poter smentire chi, durante il Covid, diceva che il settore fieristico non si sarebbe mai ripreso. La fiera ha visto già la partecipazione dei Ministri Lollobrigida e Santanchè, a dimostrazione che, attraverso il dialogo e la partecipazione, il governo è vicino agli agricoltori e agli allevatori, da sempre colonne portanti del comparto agro-zootecnico”.

