Una Casalmaggiore che lotta fino in fondo, cedendo nel finale, perde 3-2 contro Milano davanti al pubblico dell’Opiquad Arena di Monza, portando però a casa un punto importante.

Partenza sprint per le rosa che si portano sul 2-0, ma le padrone di casa, che schierano l’ex Vbc Malual nello starting six, si mettono subito all’inseguimento. La formazione di coach Musso non si lascia però intimorire e sul 5-1 a favore di Casalmaggiore coach Gaspari chiede uno stop. La formazione ospite riesce comunque a tenere il punto e affronta con convinzione le padrone di casa, mettendo in campo un gioco pulito e ordinato. Milano d’altro canto ci mette del suo per cercare di non perdere troppo terreno e continua a tallonare le casalasche, che sul 13-15 chiedono uno time out. Le rosa sfoderano un buon gioco muro/difesa e si rivelano efficaci anche in attacco, dando del filo da torcere alle padrone di casa. Tanto che sul 16-20 viene chiesto un secondo stop. Ma Milano è un avversario da non sottovalutare, e sul finale gioca il tutto per tutto, recuperando punti e inducendo a un secondo stop anche la Vbc, sul 20-22. Finale al cardiopalma, a colpi di video-check, che vede però una Casalmaggiore vittoriosa per 26-24, con prestazioni molto convincenti soprattutto per Smarzek, Cagnin e Perinelli.

Più equilibrio in campo nel secondo set, con le rosa sempre in vantaggio, ma tallonate a stretto giro dalla formazione avversaria, che non si lasciano impressionare e si portano in pareggio sul 6-6. La partita continua punto a punto, ma sull’8-9 Milano mette in campo Paola Egonu. La situazione però in campo non cambia e le rosa riescono a mantenere il vantaggio, inducendo coach Gaspari a chiedere uno stop sul 12-15. Sul 17-15 è invece Musso a fermare il gioco, per stoppare un tentativo di rincorsa da parte delle milanesi. Sul 15-19 il gioco o si ferma di nuovo, stavolta su richiesta della panchina della Vero Volley, che subito riparte alla rincorsa delle rosa, mettendo a segno tre punti di fila. Milano supera Casalmaggiore portandosi a 21-20 e per le rosa la situazione si fa complicata. Il finale di set è nuovamente di quelli al cardiopalma, con le due formazioni che si affrontano punto a punto andando oltre il punteggio canonico. Alla fine sono le padrone di casa a spuntarla, ma per pochissimo, chiudendo il set sul 27-25.

Nel terzo set sono sempre le rosa a partire in quarta, portandosi sul 3-6. Sul 4-8 coach Gaspari chiede il time out. Rientrata in campo la formazione milanese si lancia all’inseguimento, recuperando terreno, con Egonu che inizia a fare la differenza. Quando sul 9-8 arriva il sorpasso coach Musso ferma il gioco. Dal canto loro le rosa iniziano a mostrare qualche segno di stanchezza, complice una panchina molto corta, a causa dell’assenza di Faraone e dell’addio di Acosta, ma con Lee non ancora disponibile a entrare in campo. Si gioca comunque punto a punto e nonostante il momento di difficoltà, Casalmaggiore continua a lottare. Milano intanto cresce e incrina la difesa casalasca sul 17-14 coach Musso chiede un altro time out. Gli errori iniziano ad accumularsi un po’ da entrambe le parti, ma sono le rosa a vivere un momento di difficoltà. Sul 21-16 coach Gaspari prova a cambiare gli equilibri in campo e inserisce Obossa, ma le difficoltà permangono ed è la squadra di casa a portarsi a casa il set per 25-18.

Nel quarto set Milano conferma il ritrovato sprint e si porta subito sul 3-0. La Trasporti Pesanti reagisce e si mette all’inseguimento, trovando il pareggio sul 4-4. D’altro canto fermare il ciclone Egonu è tutt’altro che semplice, sebbene Smarzek e compagne riescano a non farsi intimorire, e rimangono in partita, ritrovando addirittura un insperato vantaggio che sul 6-8 induce coach Gaspari a chiedere uno stop. Si prosegue punto a punto, con una lotta intensa ed entusiasmante tra due formazioni che non vogliono mollare il colpo. Poi Milano mette la freccia e sul 16-14 coach Musso chiede il time out e mette dentro Obossa. Le rosa recuperano e si riportano in parità, dimostrando di voler lottare fino alla fine. Sul finale la la formazione casalasca prova un’ultima corsa, portandosi sul 23-21 e inducendo coach Gaspari a chiedere uno stop. Ma la Vbc non molla e si porta a casa il set per 26-24, trascinando così la partita al tie break.

Nell’ultima ripresa è Milano a partire in quarta, mettendo in difficoltà le rosa e portandosi sul 4-1: inevitabile la richiesta di time out da parte di coach Musso. Situazione impegnativa per la formazione cremonese, che fa i conti con la stanchezza, e con la determinazione della Vero Volley nel voler portare a casa la partita. Al cambio di campo il risultato è di 8-2 per le padrone di casa, che sfruttano a pieno Egonu e riescono a dominare il gioco senza troppi problemi. Casalmaggiore non riesce più a mettere giù punti e commette errori che favoriscono le avversarie. È Milano a chiudere il gioco e a conquistare la partita per 15-2.

Laura Bosio

