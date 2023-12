Un agricoltore di 83 anni, Emilio Goffi, residente a Marcaria, è morto questa mattina poco dopo le 10 a causa di un grave incidente stradale avvenuto sulla sp56. Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Stradale di Mantova l’uomo a bordo della sua auto, una Alfa Romeo 159 aveva appena lasciato la casa ubicata all’interno dell’azienda agricola che conduceva assieme al fratello quando giunto all’incrocio con la provinciale Marcaria Campitello si è immesso sulla carreggiata nello stesso momento in cui sopraggiungeva una Audi A4. Inevitabile e violento lo scontro. L’auto dell’83enne si è ribaltata nel campo di fronte rimanendo con le ruote allaria. L’uomo è deceduto all’istante per i gravissimi traumi riportati mentre il conducente dell’altra macchina, un43enne, è stato portato all’Ospedale In codice giallo. A coordinare i rilievi oltre agli agenti anche la comandante della Stradale di Mantova. Sul posto anche la figlia e la moglie del deceduto affrante per la tragedia che ha coinvolto il loro congiunto a poche centinaia di metri da casa. Emilio Goffi si stava recando come ogni domenica mattina a Campitello per il tradizionale mercato. La salma ora si trova presso la Camera mortuaria di Mantova.

Ros pis

© Riproduzione riservata