Nel pomeriggio di venerdì 1° dicembre, il Lions Club Cremona Duomo, con la sua Presidente Guiduccia Bini Spotti, e il Lions Club Cremona Host, con il Presidente Fabio Venturini, hanno donato a Cremona Solidale più di 200 orologi. “Noi Lions non siamo spettatori immobili – ha spiegato Mirella Marussich, referente del Comitato salute Lions e organizzatrice dell’incontro – ma desideriamo contribuire attivamente alla vita sociale della nostra comunità, all’insegna dello spirito di servizio che ci caratterizza”.

Nel contesto di un anno ove gli interventi per implementare il servizio di presa in carico sono stati particolarmente dedicati ai pazienti con deficit cognitivo, il dono dei Lions ha acquisito la particolare finalità di concorrere alla stimolazione dei pazienti che, tramite gli orologi collocati sulle pareti, potranno essere così ri-orientati dagli operatori più volte durante la giornata e trarne rassicurazione.

“Essendo presenti 440 pazienti tra RSA e Cure intermedie – prosegue Marussich – erano necessari più di 200 orologi, abbiamo quindi consegnato gli orologi presso la struttura, perchè potessero essere appesi nelle stanze degli ospiti per questa nuova sperimentazione, che

riguarderà più della metà dei residenti a Cremona Solidale. Un service per i nostri anziani, le nostre memorie storiche, per aiutarli nel loro cammino attraverso la terza età.”

La donazione dei due Club Lions è stata accolta dal vivo ringraziamento della direttrice generale Alessandra Bruschi, quale manifestazione del profondo legame con il territorio e delle interconnessioni “tra la struttura e la città”, e dalla direttrice sanitaria Simona Gentile, che ha ricordato l’importanza della ROT, cioè terapia di riorientamento alla realtà, quale supporto terapeutico ai deficit cognitivi.

Infine, l’Assessore alla Cultura, Giovani e Politiche della Legalità del Comune di Cremona, Luca Burgazzi, presente alla consegna dei doni, si è soffermato sul valore del dono dei due club. “Gli orologi, oltre che uno strumento concreto in aiuto alla terapia ROT, divengono, in questo

caso, una potente metafora del dono più prezioso – ha osservato l’Assessore – Il dono del tempo: il tempo della cura e della passione profusa ogni giorno, sia dal personale di Cremona Solidale che dalle realtà che, come i Lions, collaborano con essa, nel servizio alle persone fragili.” E’ stata l’occasione per augurare a tutti buon Natale, e che sia un 2024 all’insegna della Solidarietà e della Pace.

