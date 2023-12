Si terrà domenica 10, alle ore 16.30, presso la Chiesa Parrocchiale di Castelverde, il Gran Concerto di Natale del Corpo Bandistico “Giuseppe Anelli” – Orchestra di Fiati di Trigolo, organizzato dall’Opera Pia SS Redentore di Castelverde con il sostegno di diversi sponsor. Lo spettacolo fa parte della rassegna “Bande coi fiocchi 2023” organizzato dal Coordinamento Bande Musicali delle Province di Cremona, Mantova e Reggio Emilia e il programma che viene proposto dal Direttore Sara Lucchi è ricco di brani particolarmente freschi e frizzanti che spaziano dalla musica colta, agli arrangiamenti di pezzi classici e moderni, senza tralasciare quelli tratti da famose colonne sonore, la maggior parte dei quali proposti per la prima volta in pubblico. Non mancheranno le tradizionali composizioni che da sempre caratterizzano i concerti di Natale della Banda. L’ingresso è libero e gratuito.

