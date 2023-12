Belen e Stefano De Martino, botta e risposta tra Domenica In e Che tempo che fa

(Adnkronos) –

Belen a Domenica In parla della lotta con la depressione e del rapporto con il ‘quasi ex marito’ Stefano De Martino: “Mi ha lasciata sola, non mi ha aiutata, mi ha tradita”, ha detto la showgirl stigmatizzando a ripetizione il comportamento del padre di suo figlio Santiago. In serata, De Martino è ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Inevitabile tornare sul tema. “Non è una replica, la mia è una riflessione”, dice il ballerino e conduttore.

“Quando finiscono le relazioni, ci sono sempre due verità. Ognuno ha la propria. C’è chi se la sente di raccontarla e renderla pubblica, c’è chi la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere pubblica la mia verità semplicemente perché ho dei motivi. I più importanti sono il bene che ho voluto e che voglio a Belen e il fatto che Belen sia la madre di mio figlio”, afferma.

“Mi è venuta in mente una frase di Charlie Chaplin: ‘La vita è una tragedia in primo piano e una commedia se allarghi l’inquadratura’. Mi auguro che pian piano l’inquadratura si allarghi anche sulla nostra vita”, conclude.