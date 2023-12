Il Sindaco di Roma vara “Piano Mobilità” per le festività

ROMA (ITALPRESS) – “È un Piano Mobilità importante per le feste. Avremo un forte potenziamento del trasporto pubblico con la riapertura serale della Metro A, poi l’iniziativa del buono Taxi che costituisce sostegno al trasporto pubblico e una ZTL prolungata”. E’ quanto ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha presentato il Piano natalizio per la fruibilità del Trasporto pubblico per agevolare l’uso di autobus, treni, metropolitane e altri servizi durante il periodo natalizio. xl5/vbo/gtr

