Problemi in A21 questa mattina alle ore 11 a causa di un incidente tra mezzi pesanti che ha causato l’ostruzione della carreggiata sud e incolonnamenti tra Castelvetro e la diramazione per Fiorenzuola. Il casello di San Felice è chiuso in entrata (direzione sud) per consentire i rilievi e le operazioni di sgombero; due le persone che risultano ferite, due uomini di 41 e 47 anni.

SEGIONO AGGIORNAMENTI

