Sangalli “Si rafforza la fiducia per i consumi di Natale”

ROMA (ITALPRESS) – “Crescita dell’occupazione, taglio del cuneo fiscale e contributivo, frenata dell’inflazione rafforzano la fiducia per i consumi di Natale. Anche i minori costi energetici contribuiscono a ridurre l’incertezza per il 2024, che sarà un anno certamente impegnativo soprattutto per la difficile situazione internazionale”. È quanto afferma il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nel commentare i dati dell’Ufficio Studi di Confcommercio su tredicesime e consumi di Natale.

