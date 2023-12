Senato, Sangiuliano “Con la Madama ricerchiamo radici nostra identità”

ROMA (ITALPRESS) – “Io ho una visione storicistica della dimensione nazionale, credo che la storia sia sempre un fatto contemporaneo, come affermava Benedetto Croce. Quindi è bene che anche in questi simboli, quale può essere un singolo quadro, abbiamo e ricerchiamo le radici della nostra storia identitaria, dell’essere una Nazione”. Cosi il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in occasione della conferenza stampa di presentazione del ritratto di Margherita d’Austria, Duchessa di Toscana (detta la Madama), in Senato.

