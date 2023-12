Aurigemma “Fondamentale tutelare eccellenze del personale sanitario”

ROMA (ITALPRESS) – “Hanno creato dei percorsi che servono in maniera eccellente ai cittadini della nostra regione. È importante non solo dare indicazioni su un servizio che è stato carente ma tutelare le eccellenze del personale sanitario”. Così il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che ha consegnato dei riconoscimenti per l’impegno dedicato alla ricerca al Direttore Generale dell’Asl rm2, Giorgio Casati, ed ai dottori Giovanni Capobianco, Marco Guazzaroni del Sant’Eugenio e Francesco Cognetti. xl5/vbo/gtr

