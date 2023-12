Mercoledì 13 dicembre alle 13,30, nella cappella dell’Università Cattolica del campus cremonese di S. Monica, in via Bissolati 74, si terrà la S. Messa natalizia. Per l’Ateneo si tratta di un tradizionale appuntamento in cui docenti, studenti e personale celebrano l’avvicinarsi del S. Natale e hanno l’occasione di ritrovarsi insieme per lo scambio di auguri. A presiedere la celebrazione sarà il vescovo Antonio Napolioni, affiancato dai docenti di Teologia don Maurizio Compiani (che è anche l’assistente del campus) e don Matteo Tolomelli.

La novità di quest’anno è che l’invito a partecipare viene esteso non solo ai referenti delle varie residenze universitarie della città, ma a tutti quanti lo desiderano. Sono tanti, infatti, coloro che a vario titolo, si sentono legati all’Ateneo, e al campus di S. Monica in particolare. La Direzione di sede ha perciò inteso ampliare l’evento natalizio in un abbraccio familiare ad amici, benefattori e stimatori.

