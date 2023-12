La Tigre di Cremona in piazza del Comune: l’immagine è davvero suggestiva ed è quella scelta da Mina per omaggiare la sua città. Inizia così il videoclip di Abban-Dono, singolo estratto del nuovo album Dilettevoli Eccedenze 2.

Nei primi secondi, grazie all’intelligenza artificiale, vediamo una tigre bianca nel salotto buono della città, un’immagine creata grazie all’intelligenza artificiale così come tutto il resto del video.

Se la canzone regala una nuova emozionante prova della sua voce, il videoclip offre anche la sua immagine, seppur ancora una volta non originale. Mina infatti è da tempo lontana dai riflettori, ma il suo volto viene trasposto su quello di tante grandi opere della storia dell’arte — dalla Gioconda a Dalì. Un video che la celebra in decine di diverse rappresentazioni e che per protagonista ha anche la nostra città.

“Dilettevoli eccedenze 2” è una collana voluta dall’artista che raccoglie Canzoni utilizzate per la pubblicità o per progetti cinematografici e arricchite con diversi inediti mai pubblicati prima su disco come appunto “Abban-dono”, nuova registrazione di dicembre 2023 di un brano scritto a quattro mani da Daniele Magro con Saturnino.

Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata