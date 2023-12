Era nell’aria un’intitolazione a Cremona a Gianluca Vialli, da quando il campione è deceduto lo scorso gennaio.

Ci sarà un passaggio formale in commissione toponomastica la prossima settimana: in ricordo del campione sono stati individuati i distinti dello stadio Zini.

“Il percorso per l’individuazione del settore distinti è durato mesi – ha spiegato l’assessore allo Sport del Comune di Cremona Luca Zanacchi – e ha visto coinvolti la famiglia, Giunta e Consiglio comunale, amici e coscritti del campione, la Cremonese e i tifosi”.

All’ordine del giorno della commissione anche l’intitolazione della vasca olimpionica ad Alberto Garozzo, storico dirigente della federazione italiana nuoto, ex ferroviere, ma conosciutissimo in città per aver dedicato un’intera vita allo sport.

