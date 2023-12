Come da tradizione nel giorno dell’Immacolata hanno preso ufficialmente il via gli eventi del Natale a Cremona 2023. Alle 17, alla presenza del Sindaco Gianluca Galimberti, degli assessori Barbara Manfredini, di Luca Burgazzi , dei partner del Distretto Urbano del Commercio, sono state accese le luci che illumineranno l’albero di Natale posizionato nei pressi dell’arengario di Palazzo Comunale, nonché quelle della grande installazione, a forma di albero natalizio, già collocato nel Cortile Federico II, pensata per scattare selfie da postare sui social o tenere come ricordo di questa edizione del Natale a Cremona.

In contemporanea è stata fatta partire la video proiezione dinamica sulla facciata di Palazzo Comunale, mentre sul Torrazzo e in piazza Stradivari è stata collocata una video proiezione statica. Un momento davvero speciale per tutti i cremonesi preceduto dai canti natalizi eseguiti dai componenti del Coro Ponchielli Vertova.

