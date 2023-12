Il settore è quello dell’Aerospace. E il futuro si sta scrivendo anche a Castelleone. La firma è quella della Samarini srl, azienda cremonese nata nel 1970 che fornisce processi speciali e trattamenti superficiali ad aziende internazionali che producono materiali e strumenti destinati allo spazio. Un mercato in cui la sola Lombardia genera un quarto dell’export nazionale.

In Lombardia sono oltre 200 in tutto le aziende che lavorano nell’aerospace, con oltre 21mila800 dipendenti. E la Samarini è una delle sole tre aziende della provincia di Cremona ad aver ottenuto la prestigiosa certificazione 9100, che attesta gli standard di qualità più elevati necessari per soddisfare le esigenze delle aziende del comparto.

