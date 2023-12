Gentile Direttore,

transitando tutti i giorni in via Massarotti, dall’autosilo, dove lascio l’auto, fino in centro dove lavoro, mi sono accorto di questo cantiere (vedi foto) quasi all’angolo di piazza Cadorna, che determina il restringimento della carreggiata. Oramai da un paio di settimane tutti i “birilli” che dovevano fare da mezzeria lungo questo tratto di strada, già stretto di suo, sono stati abbattuti, alcuni sono addirittura finiti sul marciapiede. Insomma, non servono più a nulla.

A mio avviso si sta creando una situazione molto pericolosa, mezzi pesanti e autobus passano e si sfiorano, non mi stupisce che i birilli siano stati buttati giù. A me, che percorro a piedi il marciapiede di fronte al cantiere, è capitato di essere sfiorato da un’auto proveniente diretta verso la piazza a forte velocità, incurante del restringimento di carreggiata.

Proprio qui c’è una fermata d’autobus, molto frequentata da studenti e pendolari e quando il mezzo si ferma intralcia ulteriormente la strada.

Mi chiedo come sia stato possibile autorizzare un cantiere del genere!

© Riproduzione riservata