Vive in 27 metri quadrati con le due figlie di 9 e 5 anni in una via del centro di Cremona in situazione disperata. Il suo appartamento è stato giudicato inabitabile dall’Ats di Cremona per la presenza di una sola finestra e per le condizioni in cui verte, di fatto uno scantinato insalubre con una stanza cucina-salotto, una camera senza finestre e un bagno cieco.

La donna è una straniera di 38 anni, che vive in Italia da 11, e lavora part time con regolare permesso di soggiorno appena rinnovato. Le sue bimbe sono nate in Italia e frequentano primaria e materna.

Con il clima invernale la situazione sta degenerando e ha un disperato bisogno di aiuto. Il Comune ha preso in carico la sua situazione ma i tempi non saranno brevi, lancia quindi un appello per trovare un privato che possa tenderle la mano per non farle vivere il più triste dei Natali.

