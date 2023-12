La Camera del Lavoro di Cremona, quarta in italia, compie 130 anni. “130 anni di lotte e conquiste proiettate verso il futuro”, come sottolinea Elena Curci, Segretaria Generale della CGIL di Cremona. Per commemorare questo anniversario, la CGIL cremonese ha in programma due eventi.

Il 14 dicembre andrà in scena alle ore 21.15, al Teatro Monteverdi, “Il buio non è tenero” della compagnia teatrale Il Turno di Notte. “Questa rappresentazione artistica, che esplora le tematiche della precarietà esistenziale e lavorativa, è un’espressione potente della nostra realtà attuale e una riflessione sul significato di diventare adulti in un mondo in costante cambiamento. L’ingresso è libero e aperto a tutte e a tutti i cittadini”, fannos sapere dall’organizzazione sindacale.

Il 18 dicembre si terrà un’assemblea dal titolo “130 anni per il lavoro tra passato, presente e futuro” dedicata alle delegate e delegati del sindacato, alla quale parteciperà anche Maurizio Landini, Segretario Generale della CGIL. “Sarà un momento di confronto e condivisione, in cui ripercorreremo 130 anni di storia sindacale e lavorativa attraverso filmati, interventi e un dialogo tra delegate e delegati di diverse generazioni”, dice Curci. L’evento, ad ingresso su invito, sarà trasmesso in diretta sui canali social del sindacato.

“Questi eventi – dice Curci – non sono solo una celebrazione del passato, ma anche un’opportunità per guardare avanti, riaffermando il nostro impegno per la giustizia sociale e la tutela dei diritti. La CGIL di Cremona rimane un punto di riferimento fondamentale per la comunità, un simbolo di solidarietà, diritti ed inclusione. Vi invitiamo a partecipare a questi momenti significativi, celebrando insieme il valore e l’impatto della nostra Camera del Lavoro nella storia e nella vita di Cremona”.

La segretaria poi spiega: “Il 2023 segna un capitolo significativo nella storia della Camera del Lavoro di Cremona, che celebra 130 anni di impegno e conquiste. Fondata nel 1893, come quarta Camera del Lavoro in Italia, siamo stati protagonisti e testimoni di momenti storici cruciali, superando ostacoli e conquistando diritti fondamentali per lavoratori, pensionati e cittadini”.

“Fin dai suoi esordi – ricorda Curci -, la Camera del Lavoro ha affrontato molte sfide, tra cui due chiusure forzate in momenti di repressione politica. Nel 1898, a seguito dei moti di Milano e dello stato di assedio imposto dal generale Bava Beccaris, subimmo una chiusura durata tre anni e la persecuzione di dirigenti e attivisti. Poi nel 1922, sotto il regime fascista, la nostra sede venne distrutta. Nonostante questo, la nostra lotta per la giustizia e la dignità lavorativa non si fermò, e dopo la liberazione del 1945, la Camera del Lavoro si rialzò con rinnovata forza”.

Quindi conclude: “Oggi, la CGIL di Cremona continua ad essere un pilastro della comunità, con oltre 40.000 ingressi all’anno, testimoniando il nostro ruolo attivo nella difesa dei diritti dei lavoratori e nell’offerta di servizi essenziali. L’azione della CGIL si estende ben oltre la difesa dei diritti tradizionali, abbracciando le tutele individuali, l’inclusione sociale, e fornendo un supporto concreto contro la discriminazione e nell’assistenza ai migranti, azioni che rendono la Camera del Lavoro di Cremona un punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di diritti, ascolto, tutele, sostegno.

